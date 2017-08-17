ФСБ Росії готує в Україні теракти і гучні вбивства державних діячів - Грицак

Федеральна служба безпеки Росії за останній місяць направила в Україну три диверсійні групи для скоєння терактів та вбивств громадських і політичних діячів. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожПутін доручив спецслужбам домогтися "перезавантаження правлячого режиму в Україні" - голова СБУ«ФСБ РФ продовжує направляти на українську землю диверсійні групи для здійснення терористичних актів на нашій території. Головними цілями є стратегічні об’єкти життєзабезпечення, інфраструктури, так само ставиться за мету вбивство окремих громадсько-політичних діячів. Як правило, це мають бути якісь яскраві особистості, причому незалежно - з влади чи опозиції, аби лише вбивство такого діяча принесло очікуваний для них суспільний резонанс», - заявив він.

За словами Грицака, СБУ запобігла скоєнню низки таких терористичних атак.

«За останній місяць СБУ було виявлено три таких групи. Зокрема у Харкові 17 липня ми затримали керівника та головного виконавця-організатора такої групи, яку підготувало Головне управління Генштабу ЗС РФ, вони отримали завдання вчинити вбивство кількох громадських і державних діячів України. Прізвища я не можу називати через те, що ці люди не дали дозвіл на оприлюднення прізвищ», - додав Грицак.

Також Грицак зауважив, що СБУ має інформацію про подальшу ескалацію розвідувально-терористичної діяльності російських спецслужб в Україні. «Ми маємо оперативну інформацію щодо подальшої ескалації розвідувально-терористичної діяльності російських спецслужб на території нашої держави», - заявив він.

За даними СБУ, останнім часом фіксується суттєва активізація російських спецслужб на території нашої держави. «Підривна діяльність проявляється у внутрішній дестабілізації, в роботі диверсійних розвідувальних груп, у спробах вчиняти диверсії, терористичні акти», - зауважив Грицак.

«Нагадаю лише останні деякі ключові факти, якими займається РФ, постійно звинувачуючи Україну у порушенні Мінських домовленостей: спроби інспірувати та інформаційно розгойдати псевдопротестні акції на етнічному підґрунті; систематично запускаються фейкові новини, наприклад, про поставки до Північної Кореї ракетних двигунів та про затримання в Криму та на окремих територіях, які перебувають під окупацією в Донецьку та Луганську, диверсійних груп,які нібито направляє СБУ», - додав він.

За словами Грицака, СБУ не вважає таку активізацію випадковою. «Ми чітко розуміємо причини такої діяльності російських спецслужб», - наголосив він.