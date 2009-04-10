Ющенко з Баку просить Тимошенко і Стельмаха діями переконати МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд та Національний банк України забезпечити ухвалення рішень для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Баку, де перебуває з офіційним візитом.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні, після повернення до Києва, він проведе зустріч з керівництвом місії МВФ.

За словами Президента, МВФ має отримати від уряду та Нацбанку рішення про ті підходи, які дозволять відновити фінансування з боку фонду.

Він нагадав, що через неконструктивний підхід раніше місія МВФ залишила Україну, і Україна таким чином втратила черговий платіж. Тепер, зазначив Президент, «дуже важливо, щоб уряд забезпечив вирішення тих питань, щодо яких вони раніше вагалися». «Закликаю і уряд, і НБУ діяти не популістськи, діяти професійно», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами В.ЮЩЕНКА, йдеться про декілька блоків питань. Перше з них – необхідність внесення змін до держбюджету з метою забезпечити фінансову стабільність держави. Він нагадав, що, за оцінками МВФ, незбалансованість бюджету на поточний рік становить 50 млрд. грн.

«Вийти на баланс – це першочергова задача Кабінету міністрів України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Ще одним питанням, яке треба вирішити, В.ЮЩЕНКО назвав збалансованість бюджету НАК «Нафтогаз України». Він вкотре зауважив, що необхідно провести глибоке реформування цього сектора.

Крім того, Президент наголосив на необхідності збалансування Пенсійного фонду. За його словами, як і у випадку з «Нафтогазом України», питання стоїть: чи знайти необхідні технічні кошти, чи провести серйозні реформи.

В.ЮЩЕНКО звернувся із закликом до парламенту «знайти мужність і забезпечити рішення з модернізації цих секторів». Він додав, що сподівається на вирішення цих проблем Верховною Радою на початку наступного тижня.