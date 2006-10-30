Завтра ВР розгляне проект держбюджету на 2007 рік у першому читанні

Завтра Верховна Рада України розгляне проект державного бюджету на 2007 рік у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня уряд схвалив проект Закону «Про державний бюджет України на 2007 рік». За інформацією Міністерства фінансів, доходи зведеного бюджету передбачені на рівні 179,4 млрд. грн., витрати зведеного бюджету - 196,5 млрд. грн.

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет в 2007 році становитиме 30,2%. Граничний розмір дефіциту на 2007 рік передбачається у розмірі 15,1 млрд. грн., або 2,55% від ВВП. Надходження від приватизації в проекті бюджету-2007 заплановані на рівні 10 млрд. грн.

21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проект державного бюджету на 2007 рік.

У той же день парламент створив робочу групу із підготовки законопроекту «Про державний бюджет України на 2007 рік». Співголовами групи є перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів Микола АЗАРОВ і перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК. До цієї групи увійшли голова бюджетного комітету ВР Володимир МАКЕЄНКО і по три представники від кожної фракції.

6 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Кабінету міністрів з проханням доопрацювати державний бюджет на 2007 рік, врахувавши ряд пропозицій глави держави. В іншому разі він буде змушений накласти вето на закон про бюджет.