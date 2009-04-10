Саакашвілі не збирається на вимогу опозиції йти у відставку

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ не планує до 2013 року йти у відставку, незважаючи на вимогу опозиції, і пропонує діалог всім політичним силам.

Про це він сказав перед підписанням меморандуму з турецькою компанією про будівництво ГЕС, передає «Новини-Грузія».

"У найближчі чотири роки, і це термін мого президентства, я і мій уряд збираємося побудувати масштабну гідроелектростанцію, рівну за потужністю ІнгуріГЕС. Це означає, що в Грузії раз і назавжди буде вирішено питання енергетичної безпеки", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

«Найлегше розмовляти мовою ультиматуму і зайняти позицію, що тебе не цікавить чужа думка. Але сьогодні у нас немає іншої альтернативи, окрім діалогу і розподілу відповідальності», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Президент Грузії зазначив, що вчорашній день «став значним днем для грузинської демократії». «Одна частина суспільства висловила свою думку, як це личить європейській державі. І громадяни, і політичний спектр, і державний апарат продемонстрували свою політичну зрілість», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

«Я хочу сказати цьому народу, що для мене дуже важлива думка і позиція тих громадян, які висловлюють протест. Я добре розумію їхні потреби і проблеми, які поглибилися після серпневої війни і економічної кризи, те, що у багатьох зникло відчуття перспективи і те, що вони розсерджені», - сказав глава держави.

М.СААКАШВІЛІ зазначив, що для вирішення всіх проблем необхідно зберегти єдність і вести діалог.

Серед найважливіших завдань, що стоять перед ним як перед главою держави і керівництвом країни, всіма політичними силами, М.СААКАШВІЛІ назвав збереження стабільності в країні, подолання наслідків економічної кризи, створення нових робочих місць, і деокупацію країни. Для всього цього, за словами М.СААКАШВІЛІ, потрібні спільні зусилля всіх.

«Легко говорити мовою ультиматуму, але нам потрібен діалог», - наголосив Президент Грузії.

Як повідомляв УНІАН, грузинська опозиція 9 квітня почала масові акції протесту з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ і дала Президентові 24 години на ухвалення рішення. Сьогодні вдень закінчується термін ультиматуму і в другій половині дня опозиція знову збирає мітинг, щоб повідомити про свої подальші дії.