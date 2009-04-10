Тимошенко каже, що зняла всі питання щодо модернізації ГТС

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрітися з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у третій декаді квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що домовленість про зустріч було досягнуто в ході її вчорашньої телефонної розмови з російським колегою.

«Ми обговорили всі підходи до підготовки й формування необхідних спільних документів на економічний комітет, який планувався на 8 квітня. Зараз ми домовилися, що він буде перенесений десь на двадцяті числа квітня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що одне з питань, які обговорюватимуться в ході засідання комітету, – це співпраця України та Росії в ракетно-космічній галузі. «Сьогодні на Кабміні ми ухвалили рішення, яке розблоковує співпрацю України з Росією в ракетно-космічній галузі. Й думаю, що далі в нас буде відкритий шлях, щоб цю співпрацю й кооперацію розвивати», - сказала прем`єр, зазначивши, що така співпраця буде вигідна обом країнам.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в ході розмови з В.ПУТІНИМ вони обговорили питання, що стосуються модернізації української ГТС. «Я вважаю, що питання знято (що стосуються модернізації ГТС – УНІАН), й ми можемо далі співпрацювати успішно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія перенесла міжурядові консультації з Україною, заплановані на 8 квітня, через газову декларацію України та ЄС, підписану 23 березня в Брюсселі за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.