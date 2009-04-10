Тимошенко дала 2 мільярди на український супутник

Кабінет міністрів України сьогодні на виїзному засіданні в Дніпропетровську прийняв постанову про надання в 2009 році урядових гарантій в обсягу до 2 млрд. грн. на розробку українського супутника зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, у створенні супутника зв`язку братимуть участь чотири світові аерокосмічні корпорації. Глава уряду відмовилася назвати компанії, заявивши, що вони будуть обнародувані після підписання контракту.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, контракти планується підписати цього року, робота над українським супутником зв`язку також почнеться цього року.

За словами прем`єр-міністра, запуск українського супутника зв`язку заплановано здійснити до 1 вересня 2011 року.