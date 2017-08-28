В окупованому Криму та на півдні Росії підняли по тривозі всю авіацію та ППО через раптову перевірку

В окупованому Криму та в південних регіонах Росії привели авіацію та ППО в повну бойову готовність через раптову перевірку. Про це пишуть «РИА Новости» з посиланням на повідомленням начальника прес-служби Південного військового округу РФ Вадима Астаф'єва.

За словами Астаф’єва, перевірка проводиться за наказом начальника Генштабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова. В ході неї Генштаб РФ має намір оцінити, наскільки добре підготовлена техніка і самі льотчики і наземні фахівці.

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"За сигналом бойової тривоги сьогодні був піднятий особовий склад авіаційних з'єднань і військових частин, а також сил ППО, дислокованих на території Ростовської і Волгоградської областей, Краснодарського і Ставропольського країв, республік Північна Осетія-Аланія і Криму", – сказав Астаф'єв.

Як повідомляв УНІАН раніше, 23 серпня у Броварах на сцені, яка була збудована для святкування Дня незалежності України, було розміщено зображення карти, на якій відсутні три територіальні складові одиниці суверенної території України, а саме - Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Броварська місцева прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу, територіальна підслідність визначена за Головним управлінням Служби безпеки України у Києві та Київській області.