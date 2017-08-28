Скандал з картою України без Криму і Донбасу на Київщині: прокуратура взялася за розслідування

Оформлення святкової сцени у Броварах з картою України без Криму і Донбасу розслідується як посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, 23 серпня у Броварах на сцені, яка була збудована для святкування Дня незалежності України, було розміщено зображення карти, на якій відсутні три територіальні складові одиниці суверенної території України, а саме - Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

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Броварська місцева прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу, територіальна підслідність визначена за Головним управлінням Служби безпеки України у Києві та Київській області.