Україна підписала в в Ашгабаті ряд поточних документів СНД

Україна взяла участь у черговому засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД, яке відбулось сьогодні в Ашгабаті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у засіданні взяли участь делегації 11 держав-учасниць. Делегацію України очолював в.о. першого заступника міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО.

На засіданні виступив Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ, який наголосив на важливості поглиблення економічної взаємодії у рамках Співдружності.

У ході засідання Україною підписано рішення щодо обміну інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД, про оголошення 2010 року у Співдружності Незалежних Держав Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, про порядок виготовлення єдиної ювілейної медалі «65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років тощо.

У рамках засідання Ради міністрів закордонних справ відбулися зустрічі глави делегації України та посла України в Туркменістані Віктора МАЙКА з Г.БЕРДИМУХАМЕДОВИМ та заступником міністра закордонних справ Республіки Узбекистан Б.ІСЛАМОВИМ, під час яких було обговорено низку актуальних питань двосторонньої співпраці.

Наступне засідання Ради міністрів закордонних справ СНД відбудеться в жовтні 2009 року в Кишеневі.