Православна церква просить Ющенка тримати Черновецького на контролі

Представники різних церковних конфесій просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА не допустити руйнації духовності в країні через діяльність тоталітарних деструктивних культів.

Про це йдеться в офіційному зверненні до Президента предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА та предстоятеля Української автокефальної православної церкви, митрополита Київського і всієї України МЕФОДІЯ. Текст документа передано УНІАН прес-службою столичної мерії.

Глави православних церков висловлюють глибоку стурбованість ситуацією, що склалася в столиці України після виборів Київського міського голови. У зверненні йдеться, що “милістю Божою сьогодні даровано особливий час, коли кожен українець може звірити справи своїх обранців до різних рівнів влади зі словами й обіцянками, які вони брали на себе як депутати”. “Бо по справах кожного, сказано у Святому Письмі, дається йому... Сьогодні ми, представники різних церковних конфесій, відчуваємо повсякденну турботу київської міської влади до нас, і це є, ми впевнені, одним із пріоритетних напрямів її діяльності”, - наголошують автори звернення. Підтвердженням цьому, за їх словами, є те, що за останні 10 років “постали з попелу” перлини світової культури: Успенський собор Києво-Печерської Лаври, Михайлівський Золотоверхий собор. Відновили свою діяльність собор Святого Олександра Римо-католицької церкви, синагоги Бродського на вул. Шота Руставелі, Подільська на вул. Щекавицькій, Лютеранська кірха на вул. Лютеранській, будується Патріарший собор Української греко-католицької церкви на лівому березі Дніпра.

“Київ був і залишається духовним центром всієї України”, - підкреслюється в зверненні.

Представники духовенства також зазначають, що на останньому березневому засіданні Київської міської ради церков всі керівники релігійних об`єднань та церков України відзначили, що Київ став ближчим до інших культурних столиць Європи.

“В той же час ми глибоко стурбовані тим, що останнім часом у столиці України цинічно ігноруються наші споконвічні православні традиції та звичаї. Певними політичними силами підтримується агресивна діяльність тоталітарних деструктивних культів під проводом чужих „місіонерів ”, - наголошується в документі. Його автори також висловлюють занепокоєння тим, що в найближчому майбутньому буде перекреслена розпочата вже велика робота з відновлення православних святинь, відродження духовності нашого народу.

“Ми рішуче відкидаємо спосіб приходу до влади шляхом посіяного розбрату, розпалювання міжконфесійної ворожнечі, порушення вікових традицій віротерпимості, миру та злагоди. Звертаємося до Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, з проханням рішуче зупинити спробу деструктивних культів руйнації духовності, яка може стати небезпечним явищем, що призведе до повної деградації нашого народу. Закликаємо Вас, Вікторе Андрійовичу, разом з нами до молитви за Україну, її столицю місто Київ, за киян і увесь народ нашої держави, мир, злагоду та порозуміння у суспільстві, за чесні дії відповідальних під час вибору шляху подальшого розвитку нашої рідної землі”, - йдеться у зверненні.