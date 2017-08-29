До України прибула група польських генералів і офіцерів на чолі з начальником генштабу

Сьогодні до України прибув начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенант Лешек Суравські, який очолив групу польських генералів та офіцерів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Національної академії Сухопутних військ Збройних сил України Павло Ткачук.

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«Перебуваючи на Львівщині, генерал-лейтенант Лешек Суравські ознайомиться зі специфікою діяльності Національної академії сухопутних військ, Міжнародного центру миротворчості та безпеки», – повідомив Ткачук.

«Вірю, що це буде ефективним та результативним продовженням воєнно-політичного діалогу між нашим країнами», – додав він.