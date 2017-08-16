Міністр оборони Польщі: лише рішучість і сила можуть зупинити посилення агресії РФ

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич заявляє, що нинішня загроза з боку Росії вимагає рішучої відповіді.

Про це він сказав в інтерв'ю Польському радіо з нагоди Дня Війська Польського.

«Існує приказка, що Росія ніколи не була настільки сильною, наскільки говорить сама про себе, і не була такою слабкою, як би хотіли ті, хто за нею спостерігає», - зауважив польський міністр.

Він підкреслив, що напруженість у регіоні зростає з моменту вторгнення РФ у Грузію в серпні 2008 року. За його словами, світ усе більше переконується в тому, що «Москва не поважає норм міжнародного права і, як правило, застосовує силу для поділу територій».

«Тільки рішучість і сила може зупинити посилення російської агресії», - сказав Мацєревич.

Він додав, що саме тому прийняті на саміті НАТО у Варшаві рішення про зміцнення східного флангу Альянсу були дуже важливими.

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«Хочу нагадати, що ще у травні 2016 року військ НАТО у Польщі могло не бути – проти цього протестувала одна з європейських держав (Німеччина). Солдати мали бути в Литві, Латвії, Естонії та Румунії, але не у Польщі», - сказав Мацєревич.

Він прокоментував також свої керівні принципи. «Я прийшов на службу з усвідомленням, що, по-перше, треба зробити все, аби армія була сильною…, по-друге, що в державному інтересі Польщі – союз із США, по-третє, що незалежна Україна є важливою гарантією безпеки Польщі, відокремлюючи нас понад тисячею кілометрів іншої держави, яка мужньо бореться за свою незалежність, від російської загрози. Хто не розуміє цих простих фактів, той або не розумний, або діє на шкоду Польщі», - сказав міністр національної оборони Польщі.