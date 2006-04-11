Учасники переговорів можуть відмовитися від коаліції

Якщо одна із сторін коаліції порушує програму або принципи ухвалення рішень, то решта учасників звільняються від зобов`язання входити в коаліцію надалі. Про це заявив керівник виборчої кампанії блоку "Наша Україна", голова ради партії "Народний Союз "Наша Україна" Роман Безсмертний в прямому ефірі телеканалу «1+1».

Відповідаючи на питання, як учасники майбутньої коаліції планують долати протиріччя в поглядах на вирішення гострих питань, Безсмертний сказав: "Ви знаєте, я завжди спостерігав за дискусіями Сергія Анатолійовича (Терьохіна - ред.) і Олександра Петровича (Баранівського - ред.) в попередньому складі уряду. Це була пісня, коли, наприклад, це стосувалося вступу України до СОТ. А що стосується цієї проблеми, то я просто хочу нагадати Сергію Анатолійовичу і всім учасникам коаліції: як тільки маленькі-маленькі наступлять на мозоль, то найменша фракція говорить "аривідерчі". Летить уряд, коаліція - і переформатування. Тому я був би дуже обережним у висловлюваннях про те, що там 53%. Річ у тому, що, так, можна розрубати гордіїв вузол, але необхідно мати на увазі, що коли рубонеш, то ти і мотузок розрубаєш, і коаліції після цього просто не буде. Тому не треба поспішати з такими гучними заявами", повідомляє «ЛІГА».

Безсмертний вважає, що, швидше за все, рішення в коаліції буде ухвалюватися консенсусом. "Якщо хоча б один раз хтось спробує більшістю передавити політичну позицію свого союзника, то на другий день такої коаліції не буде. Тому ми і говоримо, що необхідно працювати над програмою і принципами, процедурою ухвалення рішень", - заявив він.

Представник "Нашої України" нагадав, що вчора була досягнута домовленість про доопрацювання проекту коаліційної угоди, але відмовився назвати автора документа. "Ми сьогодні домовилися на зустрічі не розказувати нікому, хто автор документа. Я дотримуюся такої позиції. Річ у тому, що документ, той, який ми сьогодні бачили, він не може мати сьогодні авторства, оскільки він є міксом деяких існуючих на сьогоднішній день документів. Більше того, вони носять авторський характер ці документи - скажімо програма Президента "10 кроків назустріч людям", яка інтегрована буква в букву, слово в слово в цей документ, не дивлячись на те, що 2/3 цієї програми наразі виконано. Але як можна сказати, що цей документ належить або "Нашій Україні", або БЮТ, або СПУ? Це програма кандидата в президенти Віктора Ющенка", - наголосив Безсмертний.

Раніше ForUm повідомляв, що 10 квітня на переговорах про створення коаліції було чітко зафіксовано, що в процесі створення цієї коаліції братимуть участь тільки три політичні сили: «Наша Україна», БЮТ і СПУ. Про це за підсумками переговорів заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

«Ми взяли за основу проект коаліційної угоди. Всі ми погодилися з тим, що беремо два дні на те, щоб проект коаліційної угоди був доопрацьований в наших штабах, і через два дні ми зустрінемося для того, щоб цю коаліційну угоду обговорити в деталях із змінами і доповненнями», - сказала Тимошенко.

Крім того вона повідомила, що в першу чергу питаннями уточнення проекту коаліційної угоди від усіх трьох політичних сил займатимуться Йосип Вінський, Роман Зварич і Олександр Турчинов. «Я абсолютно впевнена, що всі наші коаліційні переговори закінчаться підписанням коаліційної угоди, яка буде влаштовувати всі сторони», - додала Юлія Тимошенко.

Представник «Нашої України» Роман Безсмертний відзначив, що в прийнятому сьогодні документі передбачені основні принципи програми діяльності, її регламенту і принципи розподілу відповідальності. «Таким чином, кожна із сторін може внести в цей матеріал свою частину пропозицій, а потім на загальній зустрічі ухвалити остаточне рішення», - сказав він.

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