Наша Україна проводить засідання президії

В офісі партії “Наша Україна” проходить засідання президії партії.

Про це УНІАН повідомили у партії “Наша Україна”.

До порядку денного включено питання щодо подальших напрямків роботи партії. Крім того, серед питань порядку денного стоять зміни до статуту і питання щодо проведення політради партії.

На засідання президії запрошені народні депутати, які раніше були виключені зі складу президії “Нашої України”, зокрема, Микола МАРТИНЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК та Олександр ТРЕТЬЯКОВ.