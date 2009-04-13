Наша Україна проводить засідання президії
16:49, 13 квітня 2009Політика
1557 0
Покликали навіть "вигнанців"
В офісі партії “Наша Україна” проходить засідання президії партії.
Про це УНІАН повідомили у партії “Наша Україна”.
До порядку денного включено питання щодо подальших напрямків роботи партії. Крім того, серед питань порядку денного стоять зміни до статуту і питання щодо проведення політради партії.
На засідання президії запрошені народні депутати, які раніше були виключені зі складу президії “Нашої України”, зокрема, Микола МАРТИНЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК та Олександр ТРЕТЬЯКОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter