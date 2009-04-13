Янукович запросив росіян у ВР - поговорити про кризу

15 квітня у Києві відбудеться ініційована Партією регіонів міжнародна конференція “Спільні інтереси України та Росії у розширенні співробітництва. Стратегії виходу з кризи”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, передбачається, що у ході конференції обговорюватиметься проект спільної програми України і Росії для виходу з кризи. Учасники конференції обміняються думками і опрацюють спільні підходи для подолання кризових явищ в обох країнах.

У конференції візьмуть участь лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, народні депутати, представники Державної думи та Ради федерації Росії, голови обласних рад та обласних державних адміністрацій України і губернатори російських регіонів, керівники російських та українських компаній, представники ділових кіл та провідних наукових інституцій двох країн.

Захід розпочнеться о 12.00 15 квітня у конференц-залі Верховної Ради України.