Кличко звільнив свого заступника Бондаренка, якого підозрюють у фальсифікації диплому про вищу освіту

Керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів, звільнено з посади. Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«22 серпня керівник апарату КМДА подав заяву про звільнення, я її підписав. Розслідування щодо нього триває, і тепер – слово за правоохоронцями», - сказав Кличко.

«Для мене ця ситуація дуже неприємна. Але, однозначно, закону повинні дотримуватися всі, як і всі повинні нести відповідальність за його порушення», - наголосив мер.

Він також додав, що Бондаренко був призначений керівником апарату КМДА у порядку переведення з секретаріату Київської міської ради, де працював на посаді керуючого справами. У секретаріат Бондаренко був призначений переведенням з Апарату Верховної Ради України.

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Як зауважили в КМДА, прийняття на державну службу здійснювалося відповідно до закону України «Про державну службу» (від 16 грудня 1993 року) та відповідних підзаконних актів, які діяли на час призначення Бондаренка.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») оприлюднили розслідування щодо шляху керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка до влади і заявили, що його диплом про вищу юридичну освіту підроблений.

6 червня Кличко підписав розпорядження про відсторонення Бондаренка з 7 серпня від виконання посадових обов’язків «до завершення офіційних перевірок та розслідувань, пов’язаних з оприлюдненням інформації про начебто використання підроблених документів».

31 серпня у прокуратурі Києва заявили, що Бондаренку повідомлено підозру за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме диплому Львівського національного університету імені Івана Франка, та сприяння у виготовленні цього підробленого документу.

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 1 ст. 358 КК України.