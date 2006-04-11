Руслана прийняла благословення від секти ”Спасіння” (фото)

Під час агітаційного передвиборного туру Руслана Лижічко, як штатна поп-діва від блоку «Наша Україна», відвідала багато міст України. Побувала вона і в місті Вишневому, що в кілометрі від Києва. Там вона не лише чудесно провела час, але і отримала… «помазання» у пастора місцевої секти «Спасіння» Пилипа Савочки.

Євангельська церква «Спасіння» – типова релігійно-мережева піраміда, на кшталт «Посольства божого» . Організація була зареєстрована в 1993 році її нинішнім лідером Пилипом Савочкою, який, як повідомляє його сайт, є «спадковим пастором в шостому поколінні».

Зрозуміло, до канонічних церков – православної і католицької – Савочка не має відношення. До речі, як і до протестантів (баптистів, адвентистів і т.п.). Секта Ф. Савочки – абсолютно незалежне «євангельське» утворення. А простіше – особиста кишенькова церква.

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