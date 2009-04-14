Завтра Тимошенко таки «спустить з когось шкуру»?

Станом на 9 квітня борги із заробітної плати на державних шахтах становили майже 553 млн. грн, з яких 166,5 млн. нагромадилося за січень-лютий поточного року і 332,7 млн. залишилося з 2008 року.

Про це сказано у звіті Міністерства вугільної промисловості, пише газета «Дело» (№ 60 від 14 квітня).

Згідно зі звітом, у «Макіїввугілля» найбільший борг серед усіх державних об`єднань шахт - 209 млн. грн. Водночас прес-секретар підприємства Вікторія ЯЩЕНКО заявила виданню, що підприємство не має боргів перед самими робітниками. Вона підтвердила наявність заборгованості з відрахувань до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, які, на її думку, і було включено Мінвуглепромом у звіт.

Заперечують наявність заборгованості й на підприємстві «Селідоввугілля», хоча, згідно зі звітом Мінвуглепрому, підприємство не виплатило 27,5 млн. грн. заробітної плати. Гендиректор підприємства Олександр ВАСИЛЬЄВ стверджує, що є тільки заборгованість з податків до Пенсійного фонду та з ПДВ, які й показують заборгованість перед державою.

До лідерів боржників із зарплати також потрапив «Ровенькиантрацит», який заборгував робітникам 156 млн. грн, і «Луганськвугілля» - 44,5 млн. грн. Проте представники цих двох підприємств відмовилися коментувати ситуацію із заробітною платою.

Визнали, що мають борги перед гірниками, на «Красноармійськвугіллі», хоча з тією сумою, яка зазначена у звіті Мінвуглепрому - 15,4 млн. грн., - теж не згодні. За словами голови первинної організації профспілки гірників підприємства Сергія ЛИТОВЧЕНКА, з жовтня до лютого тут нагромадилося боргів перед працівниками на суму понад 10 млн. грн.

Загалом статистика за боргами, якою оперують профспілки та Міністерство вугільної промисловості, відрізняється. У незалежній профспілці гірників порахували, що борги підприємств перед працівниками становлять 387 млн. грн. Таку різницю в підрахунках перший заступник голови профспілки Антон АКІМОЧКІН пояснює тим, що борг враховує ще й невиплати так званій «непромгрупі» - об`єктам, які перебувають на балансі шахт.

Як наголошується, завтра спливає термін, відведений прем`єр-міністром на погашення заборгованості із заробітної плати на держпідприємствах. Юлія ТИМОШЕНКО обіцяла публічно «спустити шкури» з тих, хто не виконає її вказівки до 15 квітня. На цей же день вона призначила нараду з представниками гірничо-металургійного комплексу, де обговорюватимуть ситуацію в галузі.