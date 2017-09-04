САП і НАБУ відмовилися закрити справу Мартиненка - ЗМІ

11:47, 04 вересня 2017
Політика
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Правоохоронці відмовилися закривати справу проти Мартиненка.

Справу проти Мартиненка не закрили / Фото УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро відмовилися закривати справу проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Про це виданню INSIDER повідомило джерело в НАБУ.

“Нема підстав для закриття справи”, - уточнив співрозмовник.

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня захист екс-депутата Миколи Мартиненка звернувся до НАБУ та САП щодо закриття кримінального провадження по так званій "справі "Енергоатома", де він фігурує.

Зокрема, адвокати надали відповідне клопотання та результати незалежної експертизи, в якій зазначається, що розмір економічної вигоди НАЕК "Енергоатом" за результатами виконання контрактів з чеською компанією "Шкода" склав понад 21 млн гривень.

При цьому адвокат вважає "маловірогідним" закриття кримінального провадження за ініціативи самого НАБУ за відсутністю події злочину".

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Теги: #справа проти Мартиненка#розслідування проти Мартиненка