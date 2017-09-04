Адвокати Саакашвілі допускають його затримання на кордоні та екстрадицію в Грузію

Адвокати екс-президента Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі не виключають, що його затримають на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Краковець" та доставлять в Україну для вирішення питання про екстрадицію до Грузії. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Маркіян Галабала на прес-конференції у Києві.

«Ми не виключаємо, що на підставі офіційного подання Держави Грузія Міхеіла Саакашвілі затримають на пункті пропуску «Краковець» та доставлять на територію України для вирішення питання про екстрадицію. Така опція, на жаль, залишається», - сказав він.

У свою чергу, адвокат Назар Кульчицький зауважив: «Ми вважаємо, що фактично такі спроби не будуть мати жодного результату, оскільки Генеральна прокуратура України у 2015 році, коли відмовляла в екстрадиції Саакашвілі, вона визнала, що це кримінальне переслідування є політично мотивованим. Так само, як це було зроблено міжнародною спільнотою».

Читайте такожПрикордонники спростовують затримання прес-секретаря партії Саакашвілі (відео)

«Абсолютно абсурдним буде виглядати, якщо зараз Генпрокуратура без будь-яких підстав перегляне свої висновки», - сказав адвокат.

«Ми в такому випадку будемо використовувати усі засоби захисту. Міхеіл Саакашвілі усвідомлює, що станом на сьогодні такий механізм можне буде використаний всупереч вимогам закону», - наголосив Кульчицький.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії. 1 серпня в мережі опублікували указ за підписом Порошенка.

Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що у нього тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.