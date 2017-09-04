Послання президента до ВР буде озвучено в другій половині вересня – І.Луценко

Послання президента України Петра Порошенка до Верховної Ради буде озвучено в другій половині вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник президента у парламенті Ірина Луценко на брифінгу.

Вона зауважила, що послання глави держави «вже стало системним документом, який потребує відповідної підготовки, і воно буде озвучено в парламенті в другій половині вересня».

За словами Луценко, звернення вже підготовлено і відбувається його «дошліфування». Вона нагадала, що відповідно до законодавства, звернення президента має бути подано до парламенту за 5 днів до його виступу.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Порошенко створив робочу групу, яка у тримісячний термін повинна була підготувати проект щорічного послання глави держави до Верховної Ради.

23 серпня голова ВР Андрій Парубій заявив, що не виключає, що звернення президента до парламенту відбудеться у перший день нової сесії ВР (5 вересня).