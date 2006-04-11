Ющенко має надію на 60% нових облич

У Секретаріаті Президента відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами політичних сил, які перемогли на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на зустрічі присутні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, перший номер списку блоку «Наша Україна», прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ, від Комуністичної партії України - перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК.

В ході зустрічі сторони обговорюють питання створення парламентської коаліції, а також зміст пакту про стабільність, який пропонує Президент.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав партії і виборчі блоки, які перемогли на виборах до Верховної Ради України.

На думку Президента, вибори продемонстрували політичну структуризацію суспільства. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання на налагодження плідної співпраці з новообраним парламентом і наголосив, що має намір співпрацювати з опозицією.

В.ЮЩЕНКО запропонував обговорити у ході зустрічі питання модернізації політради при Президентові України, що, на його думку, дало б можливість об’єднати більшість та опозицію заради плідної співпраці на користь України.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, важливим є те, що парламентські вибори визнали демократичними спостерігачі від усіх міжнародних організацій. Він також наголосив, що у Верховну Раду “пройшло 60% нових облич, це дає надію на проведення системних змін”.