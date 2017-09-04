Луценко розповів про замовника вбивства Вороненкова: причетний до злочинних кіл і спецслужб РФ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що замовник вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова перебуває у Росії, причетний до злочинних кіл та має "жваві контакти" із спецслужбами РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час робочої поїздки до Миколаєва.

«Замовник знаходиться на території РФ, він має причетність до злочинних кіл РФ, також має жваві контакти із спецслужбами РФ. Виконавцями були в основному громадяни України, більшість з них ідентифікована, і ті, на кого є відповідні докази, затримані», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, Вороненков переїхав в Україну разом із дружиною Марією Максаковою та отримав українське громадянство.

15 лютого Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Януковича.

23 березня Вороненкова вбили у центрі Києва. Внаслідок перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кілер - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився у Севастополі, був завербований російськими спецслужбами.

Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ РФ.