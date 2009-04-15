Росія має позбутися синдрому «старшого брата»

05:44, 15 квітня 2009
Політика
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Якщо говорити про помилки, то відверто

Людмила НАРУСОВА
Росії необхідно позбутися синдрому «старшого брата» по відношенню до пострадянських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Людмила НАРУСОВА на парламентських слуханнях в Держдумі на тему: "Законодавчі аспекти інформаційного забезпечення національних інтересів Росії на міжнародній арені".

«По відношенню до суміжних держав, до колишніх республік Радянського Союзу, у нас і в менталітеті, і в політиці зберігся синдром «старшого брата». Подобається нам це чи не подобається, але наші сусіди – це суверенні держави і розмовляти з ними з позиції «я старший брат, а ти молодший» неприпустимо», - сказала Л.НАРУСОВА.

На її думку, така політика викликає реакцію відторгнення у країн-сусідів, що зрештою негативно впливає на імідж Росії.

Як приклад Л.НАРУСОВА нагадала, що кілька років тому в Москві можна було побачити біг-борди «Москва голосує за ЯНУКОВИЧА».

«Я собі уявила, їдеш Манхеттеном, п`ятою авеню і бачиш плакат «Нью-Йорк голосує...» за ЗЮГАНОВА або ЖИРИНОВСЬКОГО. Що це таке? Якщо говорити про наші помилки, то робити це треба відверто», - сказала вона.

Л.НАРУСОВА вважає, що завжди треба прораховувати ризики репутацій від таких «невмілих» дій.

 

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