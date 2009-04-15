Росія має позбутися синдрому «старшого брата»

Росії необхідно позбутися синдрому «старшого брата» по відношенню до пострадянських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Людмила НАРУСОВА на парламентських слуханнях в Держдумі на тему: "Законодавчі аспекти інформаційного забезпечення національних інтересів Росії на міжнародній арені".

«По відношенню до суміжних держав, до колишніх республік Радянського Союзу, у нас і в менталітеті, і в політиці зберігся синдром «старшого брата». Подобається нам це чи не подобається, але наші сусіди – це суверенні держави і розмовляти з ними з позиції «я старший брат, а ти молодший» неприпустимо», - сказала Л.НАРУСОВА.

На її думку, така політика викликає реакцію відторгнення у країн-сусідів, що зрештою негативно впливає на імідж Росії.

Як приклад Л.НАРУСОВА нагадала, що кілька років тому в Москві можна було побачити біг-борди «Москва голосує за ЯНУКОВИЧА».

«Я собі уявила, їдеш Манхеттеном, п`ятою авеню і бачиш плакат «Нью-Йорк голосує...» за ЗЮГАНОВА або ЖИРИНОВСЬКОГО. Що це таке? Якщо говорити про наші помилки, то робити це треба відверто», - сказала вона.

Л.НАРУСОВА вважає, що завжди треба прораховувати ризики репутацій від таких «невмілих» дій.