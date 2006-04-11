Пугачова таки одружилася з Галкіним

Справжню сенсацію повідомляє "Комсомольська правда": за словами найвідданіших фанатів Алли Пугачової, днями прославлена співачка вийшла заміж за Максима Галкіна.

Чутки про те, що гуморист зробив Аллі Борисівні пропозицію, поповзли ще минулого року – майже відразу ж після того, як стало відомо про розлучення Примадонни з Філіпом Киркоровим.

За даними джерела видання, Пугачова тоді відповіла своєму фавориту згодою. Але парочка заперечувала і продовжує заперечувати свої наміри, з`являючись при цьому на всіх світських тусовках виключно разом. На одній з таких вечірок Алла Борисівна й поготів заявила: "Я вже знаю, з ким проведу залишок життя!" І подивилася на Галкіна.

І ось, нарешті, довгождану звістку повідомили всезнаючі фанати Пугачової, які постійно чергують біля будинку співачки. "Алла і Максим розписалися в московському загсі, – заявили вони. – Про це знає лише вузьке коло". Ця інформація, за даними газети, з`явилася з близького оточення співачки – від обслуговуючого персоналу.

Повідомляється, що одруження Пугачової і Галкіна відбулося минулого тижня перед вихідними, при цьому парочка домовилася умовчувати і по можливості спростовувати цей факт, пише видання.

Утро. ру