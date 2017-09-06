Україна буде далі просувати ініціативу про миротворців, але не на умовах російського агресора – МЗС

Україна продовжить просувати ініціативу про розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на усій території окупованого Донбасу, включно з українсько-російським кордоном, але не на умовах агресора, яким є Російська Федерація.

Про це написала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у своєму Twitter .

"Ініціатива щодо миротворців належить Україні. Будемо її далі просувати, але не на умовах РФ. РФ - агресор, а не миротворець", - наголосила речник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

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5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зауважив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донецької та Луганської областей до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.