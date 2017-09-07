Переговори в Мінську: Сайдік назвав дату наступної зустрічі
Тристороння контактна група зважилася дати новий імпульс нашій роботі, щоб гарантувати населенню як можна більш спокійну осінь, заявив Сайдік.
Чергове засідання контактної групи по Україні відбудеться в Мінську 20 вересня. Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.
"Після літньої перерви і початку нового навчального року, я відчуваю, тристороння контактна група зважилася дати новий імпульс нашій роботі, щоб гарантувати населенню якомога більш спокійну осінь. Наступна наша нарада буде тут 20 вересня", - заявив він.
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За словами Сайдіка, на засіданні 6 вересня робоча група з економічних питань обговорила можливе поліпшення механізму платежів за постачання води в окремі райони Луганської області. Також йшлося про необхідність захисту ряду об'єктів життєво важливої інфраструктури в зоні конфлікту.
В гуманітарній сфері продовжилося обговорення теми обміну утримуваних осіб.
"З настанням холодів ще більш актуальним є питання ремонту підходу до мосту в Станиці Луганській. Сторони повинні без передумови нарешті прийти до спільного рішення в інтересах цивільного населення", - підкреслив він.
Дискусії політичної підгрупи були спрямовані на обговорення питань забезпечення особливого статусу окремих районів Луганської та Донецької областей відповідно до мінських домовленостей, додав Сайдік.