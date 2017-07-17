На Донбасі досі не розмінували 12 ділянок, згідно із рішенням ТКГ - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що сторони до цього часу не виконали рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розмінування 12 ділянок на сході України, узгоджене 2 березня 2016 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві під час скайп-включення з окупованого Дебальцевого.

Він нагадав про рішення ТКГ про протимінну діяльність від 2 березня 2016 року, відповідно до якого сторони зобов'язувалися ще до 31 березня 2016 року позначити, здійснити огородження і вилучити міни, і зокрема, ті міни, які були встановлені у безпосередній близькості до контрольних пунктів в'їзду/виїзду.

"Але цього досі не було виконано", - наголосив Хуг.

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Він розповів, що за 30 км від Дебальцевого поблизу КПВВ "Майорськ" 7 липня загинув житель Жованки, а його товариш отримав серйозні поранення. За словами Хуга, загиблий "випадково активував міну-пастку". "Тепер його молодий син ростиме без батька", - сказав Хуг.

"Дозвольте мені прояснити одну річ - батько хлопчика помер через поранення, яке він отримав від спрацювання вибухового пристрою, але його вбили люди, які відмовляються виконувати домовленості, які відмовляються виконувати свої обіцянки", - сказав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2016 року Тристороння контактна група узгодила технічні аспекти розмінування на 12 ділянках на Донбасі. В документі було розписано всі аспекти роботи з розмінування, включаючи огородження і маркування територій, уражених мінами в безпосередній близькості від контрольно-пропускних пунктів.

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що збройні сили і формування всіх сторін на Донбасі повинні до 31 березня забезпечити позначення й огородження 12 районів для розмінування.

Разом з тим, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що маркування територій для розмінування на Донбасі можливе тільки після припинення провокацій з боку окупаційних військ РФ.