Курочкін заявив, що Луценко - майстер провокацій

Російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН стверджує, що він не фінансував виборчу кампанію жодної української політичної сили, у тому числі і Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція".

Про це він заявив ц інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине" від 11 квітня.

"Ні ВІТРЕНКО, ні будь-кого іншого я, зрозуміло, не фінансував. Оскільки... навіщо це мені?" - сказав М.КУРОЧКІН, додавши при цьому, що "я бізнесмен. І свій бізнес в Україні згорнув більш як року тому".

М.КУРОЧКІН також назвав провокаціями висловлювання міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про можливу загрозу безпеки Н.ВІТРЕНКО з боку бізнесмена. "Міністр ЛУЦЕНКО - великий майстер щодо таких провокацій", - сказав М.КУРОЧКІН. Водночас він висунув звинувачення на адресу української влади в спробі "нажитися" на його власності, яку він колись мав в Україні: "на деяких об`єктах моєї власності намагалися нажитися саме представники нової влади і правоохоронних органів. Переконаний, що ЛУЦЕНКО, прямо або опосередковано, мав до цього відношення".

Разом з тим, продовжуючи тему української політики, М.КУРОЧКІН заявив, що будь у нього бажання, то він підтримував би Соціалістичну партію України, оскільки "тут мають значення і особисті симпатії." "Мені подобається Олександр МОРОЗ, він, безумовно, чесний і принциповий політик", - заявив М.КУРОЧКІН. Проте при цьому він додав, що "соціалістам, напевно, потрібно дещо переглянути в своїх ідейних установках і особливо у своїх кадрах". "Ви чудово знаєте, що в першу чергу я говорю про Юрія ЛУЦЕНКА. Соціалістам треба стати партією професіоналів. А головна проблема ЛУЦЕНКА, на мій погляд, у тому, що він дилетант", - заявив М.КУРОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що готовий надати охорону лідеру Блоку «Народна опозиція» Н.ВІТРЕНКО, оскільки не виключає, що на неї може бути здійснено замах через її програш на виборах з боку осіб, які здійснювали фінансування її передвиборної кампанії.

«Я офіційно пропоную їй охорону від МВС, оскільки організоване політичне угруповання, яке вона повинна була привести до парламенту, пролетіло, і це дуже небезпечно для її життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. У цьому контексті він також зазначив: «Не я ж винуватий, що вона на фініші своєї політичної кар`єри раптом очолила організоване політичне угруповання Макса Бєшеного (мається на увазі російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого МВС України оголосило в міжнародний розшук – УНІАН).