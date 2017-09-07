Без завершення реформ Україна втратить державність - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що без завершення реформ Україна втратить державність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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"В історії бували випадки, коли відсутність чи повільність реформ просто консервувала відсталість країн, залишала їх на узбіччі світового прогресу. Є ще гірша перспектива: без завершення реформ ми втратимо державність і нас просто не стане. Але це – песимістичний сценарій, і я його не допущу", - заявив президент.

Він підкреслив, що сценарій України – оптимістичний, і зветься він "успішна європейська Україна успішних українців".

"Перемога залежить, серед іншого, і від того, чи зможемо ми правильно діагностувати головні виклики і дати на них адекватні відповіді", - додав глава держави.

Нагадаємо, президент Порошенко під час виступу у Верховній Раді також заявив, що в України залишився лише рік для того, щоб активно попрацювати над реформами.