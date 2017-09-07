Порошенко розповів, скільки перейменували міст і поховали пам'ятників Леніну в епоху декомунізації
Глава держави додав, що держава офіційно визнала і увековечило український національно-визвольний рух, включаючи Українську повстанську армію.
За три роки декомунізації було прибрано понад тисячу триста пам’ятників Леніну.
Про це сказав президент України Петро Порошенко, виступаючи в парламенті України.
«За три роки ми провели декомунізацію. Нарешті на 26 році незалежності. Було перейменовано 32 міста, 25 районів, загалом – майже тисяча населених пунктів», - зауважив він.
Читайте такожПорошенко: електоральну нішу комуністів зайняли кілька колишніх проєвропейських партій
Президент наголосив, що лише пам’ятників Леніну «було прибрано понад тисячу триста».
Глава держави додав, що держава офіційно визнала і вшанувала український національно-визвольний рух, включно з Українською повстанською армією.
«Нарешті, на 26 році. І День захисника України ми відзначаємо не 23 лютого, а наше свято - 14 жовтня», - сказав Порошенко.