Фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту

Фракція БЮТ заблокувала трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від БЮТ вимагають розгляду у парламенті проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що парламент готовий розглядати, але додав: «Дайте мені проект постанови». Та пригрозив закрити засідання, якщо нардепи продовжуватимуть висувати несумісні з регламентом вимоги