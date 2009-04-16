Фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту
16:08, 16 квітня 2009Політика
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Литвин пригрозив закрити засідання
Фракція БЮТ заблокувала трибуну Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від БЮТ вимагають розгляду у парламенті проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що парламент готовий розглядати, але додав: «Дайте мені проект постанови». Та пригрозив закрити засідання, якщо нардепи продовжуватимуть висувати несумісні з регламентом вимоги
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