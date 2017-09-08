Москаль закликав Порошенка ветувати закон про реформу освіти

Ухвалений Верховною Радою новий Закон про освіту не відповідає Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку Україна ратифікувала в 2003 році

Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, повідомляє його прес-центр.

Він зазначив, що документ також не відповідає закону "Про національні меншини в Україні" та міжнародними договорами, укладеними Україною з сусідніми країнами.

Зокрема, в ст. 6 закону "Про національні меншини в Україні" йдеться про те, що держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію. Це стосується користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних установах.

За словами Москаля, ряд положень ухваленого закону суперечить двостороннім угодам з сусідніми країнами, зокрема, Молдовою, Румунією, Угорщиною, передбачає зобов'язання України щодо забезпечення мовних прав національних меншин.

"Згідно ст. 22 Конституції України, при ухваленні нових законів, права і свободи людини, закріплені Конституцією України, не можуть бути скасовані і не допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Крім того, згідно ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом", - підкреслив Москаль.

Таким чином він звернувся до Порошенка з проханням ветувати цей закон, або повернути його до парламенту з поправками.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали у другому читанні та в цілому законопроект "Про освіту" (№3491-д), який передбачає широку реформу освітньої сфери.

У прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати освіту у відповідності з правилами, діючими до набрання чинності цим законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

7 вересня Румунія висловила стурбованість ухваленим Верховною Радою законом про освіту.

Згодом і Угорщина назвала український закон про освіту "ударом у спину".