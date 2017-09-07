Румунія стурбована через новий закон про освіту в Україні

Румунія висловила занепокоєність ухваленим Верховною Радою законом про освіту. Про це йдеться у заяві МЗС Румунії.

"Міністерство закордонних справ (Румунії, - УНІАН.) стурбоване ухваленим 5 вересня Верховною Радою законом про освіту, зокрема, через статтю 7, яка стосується навчання мовою національних меншин", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

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У румунському МЗС нагадали, що відповідно до Конвенції щодо захисту нацменшин, держава має визнавати право представника нацменшини на навчання рідною мовою.

Зазначається, що це питання під час візиту до Києва наступного тижня підніме державний секретар Румунії Віктор Мікула.

Як повідомляв УНІАН, законом про освіту визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Також передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

В ухваленому Радою законі про освіту йдеться, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.