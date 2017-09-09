Порошенко: ситуація на Донбасі ще дуже далека від стійкого миру
Президент зазначив, що в цих складних умовах ми особливо цінуємо і підтримуємо Збройні сили України, Нацгвардію
Президент України Петро Порошенко заявляє, що ситуація на Донбасі ще дуже далека від стійкого миру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час зустрічі з військовослужбовцями 8-го полку оперативного призначення Нацгвардії у Вінницькій області.
«Незважаючи на усі зусилля, які керівництво України, українські дипломати роблять для того, щоб вирішити проблему звільнення української землі політико-дипломатичним шляхом, ситуація, на жаль, ще дуже далека до стійкого миру», - зазначив він.
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«В цих складних умовах ми особливо цінуємо і підтримуємо Збройні сили України, Нацгвардію. І в останні роки, не дивлячись на складність суспільно-політичної обстановки, розвиток економіки держави, я, як президент, український уряд, РНБО, український парламент зробили все для того, щоб збільшити рівень грошового забезпечення, покращити стан матеріально-технічного забезпечення гвардії, отримати нові зразки озброєння, військової техніки», - додав президент.