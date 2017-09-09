Більшість читачів УНІАН вважають, що Саакашвілі слід впустити до України - опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 67% наших читачів вважають, що Саакашвілі потрібно пустити до нашої країни, повернути йому українське громадянство та припинити політичне переслідування.

А 20% респондентів переконані, що його потрібно пустити, але потім одразу екстрадувати в Грузію, а там нехай слідство встановлює істину.

При цьому 13% опитаних думають, що впускати Саакашвілі не потрібно, адже від нього в Україні більше шкоди, ніж користі.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Саакашвілі заявив, що виїхав з Польщі в Україну, у прикордонний пункт пропуску "Краковець" на Львівщині.

27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

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За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема про його судимість в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.