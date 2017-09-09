Саакашвілі виїхав з Польщі в Україну, у "Краковець" (фото)

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що виїхав з Польщі в Україну, у прикордонний пункт пропуску "Краковець" на Львівщині. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Все, ми виїжджаємо у Краковець, Україну", - написав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

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За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема про його судимість в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.