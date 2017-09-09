Україна разом з усім світом боротиметься за звільнення Сенцова - Порошенко

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов / фото wikipedia.org

Україна разом зі всім світом буде продовжувати боротьбу за звільнення незаконно засудженого в РФ режисера Олега Сенцова.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у привітанні працівникам кінематографії з професійним святом. Текст привітання розміщено на сайті голови держави.

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"Вдячний художникам, які своїми творами підтримують незборимий дух нації, відкривають світу мужність, гідність і честь українців, їх прагнення жити у вільній справедливій державі. Давайте сьогодні передамо особливі слова вітання Олегу Сенцову. Україна разом зі всім світом продовжуватиме боротьбу за свою свободу", - підкреслив Порошенко.

Крім того, президент побажав кінематографістам міцного здоров'я, натхнення та самореалізації.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів та підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов та Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

Разом з тим уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що Сенцову і Кольченко фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як і для більшості жителів Криму, а відмовитися від нього протягом місячного строку вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до РФ про передачу Сенцова і Кольченко як громадян України.

21 жовтня 2016 Росія відмовила у передачі Сенцова і Кольченко Україні.