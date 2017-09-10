До "Краковця" з весілля Лещенка приїхав Найєм

Народний депутат Мустафа Найєм приїхав до пункту пропуску «Краковець», де сьогодні збирається переходити кордон екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, повідомляє Depo.ua.

Найєм не перший з парламентарів, хто вирішив підтримати Саакашвілі, однак цікаво, що він прибув одразу після святкування весілля свого соратника Сергія Лешенка.

Нагадаємо, що напередодні Лещенко уклав шлюб з Анастасією Топольською. Святкування весілля було закритим – на нього прийшли лише близько 40 гостей.

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Додамо, що Саакашвілі планує повернутися в Україну сьогодні через пункт пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею. Там його чекають сотні прихильників, які заявили про прибуття на місце події «тітушок від влади». Утім, вночі поліція не зафіксувала біля «Краковця» жодних порушень. Однак зранку розпочалися сутички з «тітушками.»

Водночас прикордонники обіцяють відібрати у Саакашвілі паспорти і розвернути його назад до Польщі.

Також важливо, що напередодні у польському Жешуві, за даними ЗМІ, з Саакашвілі зустрілася лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.