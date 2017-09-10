У Держприкордонслужбі збираються забрати у Саакашвілі паспорти і повернути політика в Польщу

Екс-губернатор Одещини Михайло Саакашвілі сьогодні, 10 вересня, збирається повернутися в Україну. Але такі дії обурили держприкордонників, передає 24 канал.

Політик буде перетинати кордон з Польщею у пункті пропуску "Краковець", що на Львівщині. Та у Держприкордонслужбі України вже повідомили, що не збираються пропускати Саакашвілі.

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"На сьогоднішній день пан Саакашвілі має кілька українських паспортів – внутрішній і два закордонних. Відповідно до рішення уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. І Державна прикордонна служба України має доручення вилучити ці паспорти. Тобто вилучаємо паспорти, оформлюємо документи і повертаємо його (Саакашвілі – 24) на територію держави, з якої він прибув", – сказав перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

Зазначимо, напередодні Саакашвілі заявляв, що 10 вересня з українським паспортом поїде із польського Перемишля на пункт пропуску "Краковець". Там він планує зустрітися з депутатами "Самопомочі" та "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко.