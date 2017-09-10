"УЗ" заборонила "Інтерсіті" вирушати з Перемишля, поки Саакашвілі не зійде з потягу (наживо)

Адміністрація поїзда, посилаючись на вказівку «Укрзалізниці», повідомила, що поїзд не рушить, поки Саакашвілі не зійде з поїзда.

Наразі поїзд, який повинен був відправитись о 14:07, стоїть на платформі вокзалу Перемишля.

В потязі пролунало оголошення, що потяг не рушає, оскільки на борту перебуває особа без дозволу перебування в Україні. Поїзд не рушить, поки він не вийде. Такий запит до УЗ надійшов від Нацполіції.

Тим часом комусь з людей в салоні вже стало погано.

Зрештою, в поїзді пролунало оголошення про відправку поїзда. Але досі потяг ще не рушив.

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Зазначимо, що у потязі перебувають звичайні пасажири, які також не можуть виїхати з Польщі і зазнають незручностей.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею прибули представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Між тим, у Державній прикордонній службі заявляють, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.

За словами першого заступника голови ДПСУ Василя Серватюка, Саакашвілі має кілька українських паспортів - внутрішній і два закордонних.

«Відповідно до рішення уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. І Державна прикордонна служба України має доручення вилучити ці паспорти. Тобто, вилучаємо паспорти, оформлюємо документи і повертаємо його (Саакашвілі - УНІАН) на територію держави, з якої він прибув», - сказав Серватюк.