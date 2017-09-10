"УЗ" заборонила "Інтерсіті" вирушати з Перемишля, поки Саакашвілі не зійде з потягу (наживо)
Адміністрація поїзда посилається на вказівку «Укрзалізниці» щодо Саакашвілі, який "не має дозволу на в'їзд до України".
Адміністрація поїзда, посилаючись на вказівку «Укрзалізниці», повідомила, що поїзд не рушить, поки Саакашвілі не зійде з поїзда.
Наразі поїзд, який повинен був відправитись о 14:07, стоїть на платформі вокзалу Перемишля.
В потязі пролунало оголошення, що потяг не рушає, оскільки на борту перебуває особа без дозволу перебування в Україні. Поїзд не рушить, поки він не вийде. Такий запит до УЗ надійшов від Нацполіції.
Тим часом комусь з людей в салоні вже стало погано.
Зрештою, в поїзді пролунало оголошення про відправку поїзда. Але досі потяг ще не рушив.
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Зазначимо, що у потязі перебувають звичайні пасажири, які також не можуть виїхати з Польщі і зазнають незручностей.
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.
Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.
Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею прибули представники «Руху нових сил», політики та активісти.
Між тим, у Державній прикордонній службі заявляють, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.
За словами першого заступника голови ДПСУ Василя Серватюка, Саакашвілі має кілька українських паспортів - внутрішній і два закордонних.
«Відповідно до рішення уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. І Державна прикордонна служба України має доручення вилучити ці паспорти. Тобто, вилучаємо паспорти, оформлюємо документи і повертаємо його (Саакашвілі - УНІАН) на територію держави, з якої він прибув», - сказав Серватюк.