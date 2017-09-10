Напружена ситуація на Маріупольському напрямку, 1 боєць загинув та двоє отримали поранення - штаб

В зоні проведення АТО на Донбасі за добу загинув один український боєць, ще двоє отримали поранення. Про це в «Українському кризовому медіацентрі" заявив повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу в результаті бойових дій один український військовий загинув, ще двоє дістали поранення і бойове травмування", - заявив Мотузяник, додавши, що найбільш напружена ситуація спостерігалася на Маріупольському напрямку.

Як повідомляв УНІАН раніше, зазначалося, що один український військовий загинув та один отримав поранення.