Сили, що вимагають перерахунку голосів, дадуть прес-конференцію

Сьогодні о 14.00 відбудеться прес-конференція представників політичних сил, які вимагають перерахунку голосів виборців з приводу оскарження результатів виборів у Вищому Адміністративному суді України.

У прес-конференції візьмуть участь: від партії «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА, від Народного блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, від Блоку НДП Людмила СУПРУН, від блоку ПОРА-ПРП Євген ЗОЛОТАРЬОВ, від Блоку Юрія Кармазіна Юрій КАРМАЗІН, від партії «Нова сила» Юрій ЗБІТНЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Віче”, прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Рейтарська, 8/5а.