Прикордонники отримали наказ не застосовувати зброю під час прориву Саакашвілі – Слободян

Прикордонники не використовували зброю під час інциденту з проривом польсько-українського кордону прихильниками екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі в пункті пропуску «Шегині», тому що отримали відповідний наказ.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян у Facebook.

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«Журналісти запитують, чому прикордонники не використовували зброю? Відповідаю: прикордонники отримали наказ не застосовувати зброю та засоби фізичного впливу, адже проходила «мирна акція», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.