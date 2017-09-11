Проблему із Саакашвілі створили на порожньому місці - екс-посол США в Україні

Позбавлення Саакашвілі громадянства України створило проблему з нічого. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів колишній посол США в Україні, Стівен Пайфер, який є експертом впливового аналітичного центру Brookings Institution у Вашингтоні.

Читайте такожУ МВС розповіли про наслідки прориву Саакашвілі через кордон (відео)

"Я ніколи не був прихильником того, що Саакашвілі відігравав певну роль в Україні. Тому що мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна, а наскільки ним керувало бажання повернутися до Грузії", - зазначив екс-посол США.

"Але, з іншого боку, я не впевнений, що ситуація довкола нього була врегульована у найрозумніший спосіб. Це одна з ситуацій, коли проблему створено на порожньому місці. Я думаю, що позбавлення Саакашвілі громадянства, ймовірно, створило іміджеву проблему, якої Україна не мала", - заявив Пайфер.

Як повідомляв УНІАН, 10-го вересня екс-президент Грузії в оточенні прихильників прорвався через кордон України й наразі перебуває у Львові.