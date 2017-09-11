Аброськін про прорив "Шегині": у 2014-му на східному кордоні все починалося з подібного, результати відомі

Перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін прокоментував прорив прихильниками Міхеїла Саакашвілі пункту пропуску "Шегині". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що в 2014 році на східному кордоні України все починалося з такого.

"У 2014 році на нашому східному державному кордоні все починалося саме з подібного свавілля, грубого ігнорування закону, яке здійснювалося під прикриттям "волі народу Донбасу". Результати відомі. Вже четвертий рік йде війна з агресором, який зайшов на нашу територію під гул натовпу", - наголосив Аброськін.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, й буквально «внесли їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.