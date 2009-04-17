У ПР кажуть, що БЮТ мордував Єфремова і хоче зламати Литвина

Фракція Партії регіонів вимагає, щоб парламент розглянув питання про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його акціями телеканалу «Інтер» лише після відповідного рішення Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат, член регламентного комітету Микола КОМАР (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що «вчора цілий день мордували ЄФРЕМОВА (йдеться про голову регламентного комітету О.ЄФРЕМОВА, який є депутатом від Партії регіонів, – УНІАН).

Разом із тим відповідні документи щодо створення ТСК на розгляд регламентного комітету не подані.

М.КОМАР повідомив, що фракція Партії регіонів блокує парламентську трибуну, оскільки БЮТ хоче «зламати ЛИТВИНА (йдеться про голову ВР Володимира ЛИТВИНА – УНІАН) і поставити без розгляду комітету проект постанови для голосування в сесійній залі». Він наголосив, що це буде порушенням регламенту ВР.

М.КОМАР зазначив, що, зокрема, у проекті постанови пропонується включити до складу комісії Володимира НАКОНЕЧНОГО. За його словами, фракція не проти цієї кандидатури, але В.НАКОНЕЧНИЙ не може входити до ТСК по «Інтеру», оскільки він є членом іншої ТСК. Згідно з законодавством, народний депутат має право бути членом лише однієї ТСК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови регламентного комітету ВР Сергій САС (фракція БЮТ) повідомив, що Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не розглядав питання про створення ТСК по «Інтеру», оскільки не отримував доопрацьований проект постанови.

Водночас він зазначив, що у цьому випадку не можна говорити про порушення регламенту, оскільки голова ВР має п’ять днів, щоб направити зареєстровані законопроекти для розгляду їх комітетами.