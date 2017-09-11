Наливайченко: вчора на кордоні людям було відмовлено владою у захисті і допомозі

Лідер руху "Справедливість" розповів, що насправді відбувалося у пункті пропуску "Шегіні".

Близько восьмої вечора 10 серпня, політики, зокрема народні депутати, юристи-правозахисники перетнули кордон з польського боку КПР "Медика" і рушили у бік України.

Як повідомляла прес-служба руху "Справедливість", їх зустріли прикордонники на чолі з генералами ДПСУ. Вони повідомили, що нікого не пропустять, бо кордон заміновано.

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко наголосив, що таким чином і політики і безпосередньо прикордонникі перебувають у вибухонебезпечній зоні, що напряму загрожує життю людей.

Валентин Наливайченко намагався передати генералу заяву: "Більше сорока людей, зокрема, народні депутати перебувають у вибухонебезпечній зоні, вимагаємо негайної евакуації" ,- зокрема йшлося у ній.

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Однак, у присутності преси, представник ДПСУ категорично відмовився взяти цю заяву і не пропустив громадян України через кордон. Таким чином, поставивши під загрозу життя людей, якщо, звичайно, "мінування" було реальним.

"Нам було відмовлено у допомозі у зв'язку з ситуацією, яка ж сама влада і придумала. Замість евакуації - цинічна й нахабна брехня. Генерал ДПСУ, який виконував злочинні накази влади, має нести відповідальність перед українцями. Особливо перед своїми підлеглими, яких він наразив на небезпеку", - наголосив лідер руху "Справедливість".