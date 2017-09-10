Саакашвілі перетнув кордон з польської сторони і залишається у нейтральній зоні (фото)

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі перетнув польсько-український кордон з польської сторони, щойно пройшовши митно-паспортний контроль на польській стороні у пункті пропуску «Медика».

Читайте такожПольські прикордонники таки пропустили Саакашвілі до УкраїниПро це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби «Руху нових сил» Мар'яна Почтар.

Вона зазначила, що після проходження контролю з польської сторони автобус, в якому перебуває Саакашвілі з родиною, лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко і групою народних депутатів зупинився у нейтральній зоні на кордоні. З української сторони пункт пропуску «Шегині» в'їзд автобусу перекрили шлагбаумом.

Зараз автобус залишається у нейтральній зоні, ще один автобус з журналістами і народними депутатами, який слідував за автобусом з Саакашвілі, зупинили перед в'їздом на польський пункт пропуску «Медика», де він зараз і перебуває.

Крім того, на цей час також закрито піший перехід пунктів пропуску «Медика»-«Шегині».

Крім цього, як повідомляє прес-секретар Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський, на українському боці ПП "Шегині" автобус зустрів "спецназ у бронежилетах", а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".