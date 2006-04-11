Роман Зварич готовий ”вести діалог” з Януковичем

Блок “Наша Україна” може вести переговори з Партією регіонів лише про роль і місце опозиції в державі, але ніяк не про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції член робочої групи в переговорному процесі щодо створення коаліції від блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, партією «Народний Союз Наша Україна», а пізніше і радою блоку «Наша Україна» була прийнята чітка директива про створення коаліції з БЮТ та СПУ. Він наголосив, що «ні Роман Петрович (йдеться про БЕЗСМЕРТНОГО – УНІАН), ні Юрій Іванович (ЄХАНУРОВ – УНІАН) не мають права ні збільшувати, ні розширювати ці параметри, ні, тим більше, звужувати ці параметри».

За словами Р.ЗВАРИЧА, навіть якби хтось із членів «Нашої України» хотів об’єднатися з Партією регіонів, то це неможливо. В той же час Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що «ніхто в «Нашій Україні» цього не хоче».

Він зазначив, що від Партії регіонів «Наша Україна» отримала проект угоди щодо співпраці в майбутньому парламенті, додавши, що з Партією регіонів «можна вести діалог». При цьому Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що це може бути діалог лише щодо питання ролі опозиції в суспільстві. За його словами, досить важливо буде виписати роль та місце опозиції в майбутньому парламенті з тим, щоб вона могла контролювати владу. Р.ЗВАРИЧ нагадав, що на сьогодні Україна знаходиться в ситуації «терра інкогніто», оскільки вперше на правовому рівні має бути створена коаліція та діятиме опозиція до неї.